La Ruota del Tempo | Prime Video ha cancellato la serie

La quarta stagione di La Ruota del Tempo non vedrà mai la luce: la serie fantasy è stata cancellata da Prime Video.

Nonostante le premesse, il buon seguito del pubblico e le discrete recensioni da parte della critica, La Ruota del Tempo (in originale The Wheel of Time) non ha convinto Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios del tutto, ed il risultato non poteva essere che la cancellazione dopo sole tre stagioni. La conferma è arrivata questa sera attraverso un articolo proveniente dal the Hollywood Reporter.

La terza stagione di La Ruota del Tempo si è conclusa lo scorso 17 aprile, lasciando gli appassionati col fiato sospeso in attesa di notizie su un rinnovo che a questo punto non arriverà più.

La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) | La Serie Prime Video

L’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins. Rosamund Pike ha fatto parte del team dei produttori in collaborazione con Larry Mondragon, Rick Selvage, Ted Field, Mike Weber, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Briesewitz.

La terza stagione, basata principalmente su The Shadow Rising, il quarto libro della serie di romanzi di Robert Jordan, è stata descritta come segue da Prime Video prima del suo debutto: “La potente Aes Sedai, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), è tormentata dalle sue visioni del futuro, e Rand al’Thor (Josha Stradowski) lotta per realizzare il suo destino di Drago Rinato: sceglierà la Luce o lascerà che l’Oscurità lo consumi? La terza stagione porterà gli spettatori in molte nuove regioni e città attraverso il continente immaginario delle Terre Occidentali, tra cui i vasti deserti delle Terre Desolate Aiel, l’inebriante e pericolosa città portuale di Tanchico e l’antica città proibita e avvolta nella nebbia di Rhuidean, dove Rand e Moiraine vivranno entrambi rivelazioni che cambieranno la loro vita. Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, nella piccola città natale di Rand, Two Rivers, il suo amico di vecchia data Perrin Aybara (Marcus Rutherford) intraprenderà anche lui un viaggio personale, che lo cambierà per sempre.”

Il cast dello show comprende anche Daniel Henney, Zoë Robins, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood, Ayoola Smart e Kae Alexander. La terza stagione ha visto Shohreh Aghdashloo unirsi al cast nei panni di Elaida do Avriny a’Roihan, un potente membro delle Aes Sedai. Le nuove aggiunte per la terza stagione includevano anche Olivia Williams, Luke Fetherston, Callum Kerr, Nuno Lopes, Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg e Synnøve Macody Lund.