La Resurrezione di Cristo: Mel Gibson svela la prima immagine del nuovo Gesù e slitta la data d’uscita

Lionsgate e il regista Mel Gibson hanno svelato la prima immagine promozionale di La Resurrezione di Cristo (The Resurrection of the Christ), l’atteso e monumentale sequel del cult del 2004 La Passione di Cristo. In concomitanza con il primo sguardo alla pellicola, lo studio cinematografico ha annunciato una significativa riorganizzazione del calendario delle uscite nelle sale mondiali, posticipando il debutto del progetto diviso in due parti.

Il primo capitolo, The Resurrection of the Christ: Part One, non uscirà più a marzo 2027 come precedentemente pianificato, ma debutterà il 6 maggio 2027. Di conseguenza, lo slot cinematografico originario di marzo verrà occupato dal thriller d’azione Day Drinker con Johnny Depp. Lo spostamento più sensibile riguarda invece la seconda parte del kolossal biblico, Part Two, il cui debutto globale è stato rinviato al 25 maggio 2028. La notizia è stata confermata da THR.

La prima foto ufficiale scattata sul set ha inoltre confermato visivamente il recasting totale dei protagonisti, operazione resasi necessaria per ovviare agli insostenibili costi di ringiovanimento digitale (de-aging) del cast originale. L’attore finlandese Jaakko Ohtonen (Vikings: Valhalla) eredita il ruolo di Gesù di Nazareth da Jim Caviezel, mostrandosi in tunica bianca di fronte a una folla di fedeli.

Il cast internazionale e i dettagli della produzione conclusa a Roma

Le riprese principali del dittico si sono svolte consecutivamente a Roma, a partire da ottobre 2025 per concludersi definitivamente nell’aprile del 2026. Mel Gibson è tornato dietro la macchina da presa basandosi su una sceneggiatura altamente ambiziosa scritta a quattro mani insieme a Randall Wallace, già premio Oscar® per Braveheart.

Oltre a Jaakko Ohtonen nel ruolo del Messia, il cast internazionale schiera l’attrice Mariela Garriga (Mission: Impossible – The Final Reckoning) nei panni di Maria Maddalena. La produzione esecutiva e il finanziamento del progetto sono stati gestiti da Lionsgate Motion Picture Group in sinergia con la Icon Productions dello stesso regista Mel Gibson.