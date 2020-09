Rilasciato il trailer de La regina degli scacchi, miniserie con Anya Taylor-Joy e che debutterà su Netflix il 23 Ottobre. Basato sull’omonimo romanzo di Walter Tevis, racconta la storia di una giovane orfana che si fa strada grazie alle sue abilità nel gioco degli scacchi.

LA SINOSSI UFFICIALE

Dopo che i suoi genitori l’hanno abbandonata in un orfanotrofio del Kentucky alla fine degli anni ’50, Beth (interpretata da Anya Taylor-Joy) affronta il suo isolamento affinando le sue abilità come giocatrice di scacchi, sviluppando allo stesso tempo una dipendenza dai tranquillanti che vengono usati per sedarla. Sebbene i suoi demoni personali e le droghe complichino il suo viaggio, Beth si fa strada nel competitivo mondo degli scacchi come un’outsider che vuole abbattere le barriere di un settore dominato dagli uomini. La storia, ambientata negli anni della Guerra fredda, segue la protagonista dagli 8 ai 22 anni.

La regina degli scacchi è stata creata da Scott Frank e Allan Scott, che figurano anche tra i produttori esecutivi insieme a William Horberg. La serie sarà composta da sette episodi e nel cast figurano anche Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Bill Camp.

IL TRAILER ITALIANO