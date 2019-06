Netflix presenta Quicksand, una serie tv crime adolescenziale dai toni cupi e misteriosi, di produzione svedese. La recensione della prima stagione.

Ispirata al romanzo Sabbie Mobili di Malin Persson Giolito , la serie tv è stata creata da Pontus Edgren e Martina Håkansson, ed è disponibile sulla piattaforma Netflix dal 5 Aprile.

La storia racconta il processo di Maria “Maja” Norberg, accusata di aver preso parte alla strage del liceo della città di Djursholm. La serie, suddivisa in 6 episodi, ripercorre le vicende che hanno portato Maja, una ragazza timida ed educata di 18 anni, a diventare protagonista di un evento terribile.

RECENSIONE

Quicksand è una serie tv ben riuscita, e si presenta narrativamente scorrevole, con un discreto livello di intrattenimento. Le produzioni “nordiche” riconfermano l’ottima capacità di coniugare ambienti e scenografie mozzafiato con una struttura narrativa solida e ben strutturata. Poco o nulla viene lasciato al caso, ed ogni dettaglio è studiato per dare un significato e una chiara lettura della storia.

La sceneggiatura è strutturata con un alternarsi di eventi ambientati tra passato e presente. Grazie a continui flashback ripercorre la storia di Maja, complice di una strage che, almeno in parte, riporta alla memoria simili eventi accaduti nella nostra realtà. Tutte le parti tecniche che costruiscono la storia sono orchestrate in modo tale da rendere l’atmosfera cupa e a tratti angosciante: l’aria fredda dell’inverno, le tonalità vivide ma fredde, gli spazi immensi e silenziosi del nord Europa.

Hanna Ardéhn interpreta la protagonista della serie sui cui si basa l’intero racconto. La giovane attrice esordisce con una prestazione discreta, efficace, e questo nonostante la giovane età e la poca esperienza. Al suo fianco, nel ruolo dell’avvocato difensore, troviamo un nome non nuovo alle nostre orecchie, si parla di David Dencik, il bravo attore, anche lui di origini svedesi, già apprezzato in film come Millennium – Uomini che odiano le donne e War Horse. Buona la sua prova.