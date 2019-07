Sono ufficialmente partite da Alberta (in Canada) le riprese di Ghostbusters 2020, il nuovo capitolo della saga diretto da Jason Reitman.

A confermare l'inizio delle riprese un post su instagram del regista, in cui posa in compagnia del padre (Ivan Reitman), e di tre membri del cast, ossia Finn Wolfhard, Carrie Coon e Mckenna Grace. L'immagine è stata presentata con questa tagline: "The Family All Here" ... ovvero la famiglia è tutta qua.

Un'ultima curiosità, anche in questo caso il film è stato presentato come Ghostbusters 2020, pertanto è lecito pensare a questo titolo come quello definitivo.

Ghostbusters 2020, a quanto pare, è in sviluppo già da diversi mesi presso la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City.

Jason Reitman dirigerà il film, ma sarà anche co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. Per il cast torneranno Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O'Connor, Logan Kim.

Il film approderà nelle sale dal 10 luglio 2020.