Se una serie tv Netflix viene cancellata (vedi Chambers qui), un’altra continua ad avere il consenso del colosso dello streaming. Ecco la prima foto dal set di The Umbrella Academy 2.

Come annunciato ieri sono partite le riprese relative alla seconda stagione di The Umbrella Academy, la serie tv tratta dai fumetti della Dark Horse Comics, a tal proposito quest’oggi diamo già uno sguardo alla prima foto dal set.

La foto in questione è stata diffusa sui social dallo showrunner Steve Blackman, e ciò che mostra è semplicemente la battitura del primo ciak. Per altre immagini più succose sarà opportuno forse attendere.

Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackmannel ruolo di showrunner.

Nel cast Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe.

La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

The Umbrella Academy 2 sarà disponibile su Netflix.