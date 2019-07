La popolare applicazione FaceApp in questi giorni è prepotentemente tornata di moda sui social, ma non solo grazie ai tantissimi utenti degli stessi social network.

L'account ufficiale italiano Netflix in queste ore ha utilizzato la simpatica applicazione per invecchiare l'intero cast della terza stagione di La Casa di Carta. Si tratta ovviamente di una mossa simpatica in vista dell'approdo su Netflix dei nuovi episodi il prossimo 19 luglio, ma a noi piaceva riportarla sulle nostre pagine.

Negli episodi già disponibili si racconta la storia di uno spettacolare ed elaborato crimine ideato dal Professore che, insieme a un gruppo di criminali, prendeva il controllo sulla Zecca di Stato spagnola per stampare miliardi di euro e fuggire con i soldi, facendo inizialmente pensare alla polizia che si trattasse di un tentativo di semplice furto.

La Casa di Carta è stato sviluppato da Álex Pina. Al cast storico si aggiungono Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernando Cayo e Rodrigo de la Serna. Torneranno invece Alvaro Morte (Il professore), Úrsula Corberó (Tokyo), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo Roman), Kiti Mánver (Marivi), Juan Fernández e Mario de la Rosa.

La Casa di Carta 3 sarà distribuito su Netflix dal 19 luglio 2019.