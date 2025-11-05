Universal Pictures è pronta a rilanciare il franchise La Mummia con un quarto capitolo. Brendan Fraser e Rachel Weisz dovrebbero essere della squadra.

Tra i franchise più riusciti del colosso Universal Pictures, La Mummia sembra pronto ad offrire agli appassionati un nuovo capitolo. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Brendan Fraser e Rachel Weisz sono in trattative per tornare ad interpretare i ruoli dei primi tre film (la Weisz per la verità fu sostituita da Maria Bello nel terzo film).

Il nuovo film, ora nelle primissime fase di sviluppo, vedrà Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett impegnati come registi. Il team del successo Radio Silence negli ultimi anni si è fatto apprezzare per l’horror Ready or Not (Finchè Morte non ci Separi), ma anche per aver contribuito a rivitalizzare il franchise di Scream con due film nel 2022 e nel 2023. La sceneggiatura è stata scritta da David Coggeshall.

Sean Daniel, che ha prodotto i film originali con il suo defunto socio James Jacks, torna come produttore. Insieme a lui ci sono i collaboratori abituali di Radio Silence, William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, che produrranno tramite la loro casa di produzione Project X Entertainment.

Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento svelato, ma è chiaro che non si tratterà di un reboot, ma di un sequel che, molto probabilmente, ignorerà gli eventi del terzo film, da molti considerato il peggiore della trilogia originale.

La Mummia | Uno dei tanti franchise Universal Pictures di grande successo

Il film La Mummia – diretto e sceneggiato da Stephen Sommers nel 1999 – ha ottenuto un grande successo tra critica e pubblico, contribuendo tra l’altro a lanciare la stella di Brendan Fraser nell’olimpo hollywoodiano. La pellicola ha raccolto oltre 422,5 milioni di dollari al Box Office. Oltre a due sequel, la saga ha anche prodotto un prequel – Il Re Scorpione, con una delle prime interpretazioni di Dwayne Johnson – e una serie animata, per non parlare di un’attrazione molto popolare agli Universal Studios Hollywood.

Il film originale vede Fraser nei panni di un cacciatore di tesori che viaggia in Egitto negli anni ’20 con una vivace bibliotecaria, interpretata da Weisz, solo per risvegliare accidentalmente un sommo sacerdote dai poteri sovrannaturali.