La Mummia | Tre nuovi attori per il cast del reboot

Il nuovo adattamento del classico della cinematografia “La Mummia” continua ad accogliere nuovi attori in vista delle riprese.

Con l’ingaggio già confermato di Jack Reynor e Laia Costa, il cast del nuovo film dedicato al classico mostro della Universal Pictures potrà contare sulla presenza di tre nuovi attori, ossia May Calamawy, Verónica Falcón e May Elghety. Deadline, che ha riportato per primo la notizia, non ha svelato il ruolo assegnato ai tre attori.

May Calamawy si è fatta notare di recente per aver fatto parte della serie Marvel “Moon Knight“; la Falcón ha recitato in serie tipo Ozark e Perry Mason; Elghety, invece, ha ottenuto in carriera in diversi ruoli nella televisione egiziana.

Lee Cronin dirigerà il film, e ne ha curato anche la sceneggiatura e la produzione (con la sua Doppelgängers), mentre Atomic Monster e Blumhouse Productions stanno co-finanziando il film. I produttori sono James Wan, Jason Blum e John Keville. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher. Alayna Glasthal è la responsabile esecutiva del progetto per Atomic Monster.

La release del nuovo La Mummia al momento fissata per il 17 aprile 2026.