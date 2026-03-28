La spedizione verso l’Egitto sta per ripartire e, questa volta, nessuno resterà a casa. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, John Hannah è ufficialmente tornato a bordo per La Mummia 4 (The Mummy 4), il nuovo capitolo della celebre saga targata Universal Pictures.

L’attore britannico riprenderà l’iconico ruolo di Jonathan Carnahan, il fratello pasticcione e opportunista di Evelyn, ricongiungendosi così ai protagonisti storici Brendan Fraser e Rachel Weisz. La produzione inizierà il prossimo autunno tra Londra e il Marocco, con una data di uscita già fissata per il 19 maggio 2028. Per celebrare questo atteso ritorno, Universal riporterà nelle sale americane La Mummia – Il ritorno il 27 marzo 2026, in occasione del suo 25° anniversario.

Radio Silence alla regia: un nuovo approccio per La Mummia 4

A guidare questo nuovo capitolo non sarà più Stephen Sommers, ma il duo composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, meglio conosciuti come Radio Silence (Scream, Ready or Not). La sceneggiatura è stata affidata a David Coggeshall, con l’obiettivo di bilanciare l’avventura classica con il tocco horror moderno che ha reso celebre il collettivo di registi. Tra i produttori figurano Sean Daniel (già dietro la trilogia originale) e il team di Project X Entertainment. Brendan Fraser figurerà anche come produttore esecutivo, confermando il suo impegno totale nel rilancio della saga che lo ha consacrato stella di Hollywood.

La Mummia: uno dei tanti franchise Universal Pictures di grande successo

Il film La Mummia – diretto e sceneggiato da Stephen Sommers nel 1999 – ha ottenuto un grande successo tra critica e pubblico, contribuendo tra l’altro a lanciare la stella di Brendan Fraser nell’olimpo hollywoodiano. La pellicola ha raccolto oltre 422,5 milioni di dollari al Box Office. Oltre a due sequel, la saga ha anche prodotto un prequel – Il Re Scorpione, con una delle prime interpretazioni di Dwayne Johnson – e una serie animata, per non parlare di un’attrazione molto popolare agli Universal Studios Hollywood.

Il film originale vede Fraser nei panni di un cacciatore di tesori che viaggia in Egitto negli anni ’20 con una vivace bibliotecaria, interpretata da Weisz, solo per risvegliare accidentalmente un sommo sacerdote dai poteri sovrannaturali.