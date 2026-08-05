La macchina produttiva del quarto capitolo de La Mummia continua a macinare novità di primissimo piano.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, il nuovo film targato Universal Pictures ha ufficialmente siglato l’accordo per l’ingresso nel cast di Numan Acar (Homeland, Young Sherlock), ma la vera sorpresa per i fan della saga riguarda il ritorno di due volti storici del franchise: Oded Fehr e Kevin J. O’Connor.

I due attori si uniscono a un cast che vede già confermata la reunion dei protagonisti originali Brendan Fraser (Rick O’Connell), Rachel Weisz (Evelyn Carnahan) e John Hannah (Jonathan Carnahan), oltre alla recente aggiunta di Michael Johnston (Obsession).

I ruoli storici, le new entry e la data d’uscita al cinema

Oded Fehr tornerà a indossare i panni di Ardeth Bay, il carismatico leader del gruppo di guerrieri Medjai devoti alla protezione dell’Egitto e già apparso nei primi due storici capitoli del 1999 e del 2001. Altrettanto clamoroso è il ritorno di Kevin J. O’Connor nel ruolo dell’iconico e codardo Beni Gabor, ex compagno di Rick nella Legione Straniera diventato poi il servitore del sacerdote Imhotep. Sebbene il personaggio sembrava andato incontro a una brutta fine nel film capostipite, il suo ritorno accende già la curiosità su come verrà reinserito nella narrazione. Ancora sconosciuto, invece, il ruolo affidato alla new entry Numan Acar.

Il film sarà diretto dal duo dei Radio Silence, composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Ready or Not, Scream), su una sceneggiatura firmata da David Coggeshall (Orphan: First Kill). La trama del progetto è tuttora tenuta sotto stretto riserbo, ma la produzione vedrà il coinvolgimento dello storico produttore della saga Sean Daniel insieme a William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein di Project X Entertainment. Tra i produttori esecutivi figura lo stesso Brendan Fraser.

Universal Pictures ha fissato la data d’uscita globale della pellicola per il 15 ottobre 2027.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Mummy 4 (titolo provvisorio)

The Mummy 4 (titolo provvisorio) Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett (Radio Silence)

Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett (Radio Silence) Sceneggiatura: David Coggeshall

David Coggeshall Cast: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr, Kevin J. O’Connor, Numan Acar, Michael Johnston

Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr, Kevin J. O’Connor, Numan Acar, Michael Johnston Produzione: Universal Pictures, Project X Entertainment, Hivemind

Universal Pictures, Project X Entertainment, Hivemind Distribuzione: Universal Pictures