La produzione del nuovo attesissimo capitolo de La Mummia continua ad aggiungere tasselli al proprio cast. Come riportato in esclusiva da Deadline, Michael Johnston — reduce dal successo planetario del thriller/horror Obsession — è ufficialmente entrato a far parte del cast di La Mummia 4 (The Mummy 4), l’ambizioso progetto targato Universal Pictures.

Il ritorno dei volti storici e la nuova regia

Sebbene i dettagli sul ruolo affidato a Johnston siano ancora tenuti sotto stretto riserbo dalla produzione, il suo ingresso rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di affiancare nuovi volti emergenti al cast storico della saga. Il film vedrà infatti il grande ritorno sul set di Brendan Fraser e Rachel Weisz, pronti a vestire nuovamente i panni dei celebri Rick O’Connell ed Evelyn Carnahan a distanza di anni dal franchise originale. Anche John Hannah ha confermato di recente il suo ritorno nella saga.

Alla guida della pellicola troviamo i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (i Radio Silence), mentre la sceneggiatura porta la firma di Guy Busick. Il progetto punta a riattivare uno dei marchi più iconici e remunerativi di casa Universal, mescolando l’azione avventurosa della trilogia classica con la nuova visione dei filmmaker.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: The Mummy 4

The Mummy 4 Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett (Radio Silence)

Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett (Radio Silence) Sceneggiatura: Guy Busick

Guy Busick Cast: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Michael Johnston

Brendan Fraser, Rachel Weisz, Michael Johnston Produzione: Universal Pictures