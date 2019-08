DC Universe ha diffuso poche ore fa il full trailer della seconda stagione di Titans, serie tv incentrata sui personaggi targati DC Comics.

Nei nuovi episodi i giovani eroi dovranno tornare ad essere uniti per contrastare una nuova pericolosa minaccia: Deathstroke. La conferma dell'imminente scontro tra "TITANI" arriva attraverso le immagini mostrate nel full trailer. Per il giovane Robin è momento di prendere la via di Nightwing? Beh, non resta che attendere i nuovi episodi.

Titans

La serie è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Nel cast Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen.

Sinossi. Titans esplora uno dei team più popolari di sempre nel mondo dei fumetti. La serie segue un gruppo di futuri supereroi che vengono reclutati da ogni angolo dell’Universo della DC. Nella serie action Dick Grayson emerge dall’ombra per diventare il leader di un gruppo senza paura di nuovi eroi che comprende Starfire, Raven e altri.

I nuovi eposodi arriveranno in Usa su DC Universe dal 6 settembre 2019. In Italia su Netflix.