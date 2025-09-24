La Mano sulla Culla | Tensione e mistero nel primo trailer

E’ disponibile il primo trailer di La Mano sulla Culla, il thriller psicologico in arrivo da novembre su Disney+.

Nato sotto l’etichetta 20th Century Studios, il nuovo thriller diretto da Michelle Garza Cervera porta in scena una versione moderna dell’omonimo classico. Al centro della storia, lo scontro psicologico tra una ricca donna in depressione ed una babysitter che nasconde intenti oscuri. Il film è stato indirizzato direttamente per la piattaforma Disney+ con una release fissata per il 19 novembre 2025.

Guardate qui il trailer di La Mano sulla Culla

La trama del film La Manu sulla Culla

Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy (Maika Monroe), per poi scoprire che lei non è la persona che dice di essere. La mano sulla culla vede anche la partecipazione di Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran, ed è scritto da Micah Bloomberg sulla base di una sceneggiatura di Amanda Silver. I produttori sono Michael Schaefer, Mike LaRocca e Ted Field, mentre gli executive producer sono Michael Napoliello, Maria Frisk e Seth William Meier. Il film La Mano sulla Culla è stato diretto da Michelle Garza Cervera.

Novità da Disney+

Fino al 27 settembre, i clienti nuovi e coloro che riattiveranno la sottoscrizione in Italia potranno abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a € 2,99 al mese (con un risparmio di € 9,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi), Disney+ Standard a € 5,99 al mese (con un risparmio di € 12,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi) o Disney+ Premium a € 9,99 al mese (con un risparmio di € 12,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi), come parte di un’offerta a tempo limitata al termine della quale i piani si rinnoveranno automaticamente al prezzo mensile in vigore fino alla cancellazione dell’abbonamento.

Disney+ offre contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione. Gli abbonati potranno scegliere tra serie originali come la serie FX originale Alien: Pianeta Terra, Only Murders in the Building, la serie FX The Bear così come gli ultimi blockbuster che includono il film Disney Lilo & Stitch e il film Marvel Studios Thunderbolts*, ma anche la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia disponibile ogni venerdì su Disney+.