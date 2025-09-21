RoFF20 | La Lezione di Mordini alla Festa del Cinema di Roma

La Lezione, il film di Stefano Mordini, sarà presentato in concorso alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma.

Con un cast di tutto rispetto capitanato da Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, il nuovo film del regista di “Pericle il Nero” farà parte della sezione Grand Public dell’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma. L’annuncio è arrivato lo scorso 19 settembre in occasione della presentazione del programma della kermesse romana che si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025.

La trama del film La Lezione

La Lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori. Una giovane e brillante avvocatessa di Trieste, dopo aver difeso con successo dall’accusa di violenza sessuale un carismatico professore universitario, viene ricontattata da lui per intentare una causa contro l’università che, pur avendolo reintegrato, lo relega a un ruolo marginale. Nello stesso momento, il suo passato torna a cercarla: strani segnali, presenze elusive e un senso di costante minaccia le insinuano il dubbio che il suo ex compagno, violento e ossessionato da lei tanto da essere stato condannato per “stalking”, abbia ripreso a perseguitarla. Mentre il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile, Elisabetta si decide a scoprire la verità, in un crescendo di tensione che la porterà a ritrovarsi sola e a mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere.

Altre informazioni sul film La Lezione

Interpreti del film accanto ai due protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri, Alberto Benedetto Lutri. La sceneggiatura è firmata da Stefano Mordini e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Luigi Martinucci, il montaggio di Davide Minotti, la scenografia di Isabella Angelini e i costumi di Giovanni Schiera.

La Lezione è una produzione Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e sarà distribuito nelle sale da Vision Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.