La Grazia | dal 25 al 31 dicembre anteprime mattutine a The Space Cinema

Le feste natalizie sono fatte per rilassarsi e, The Space Cinema regala agli spettatori un relax molto speciale con le anteprime mattutine di La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino.

Dal 25 al 31 dicembre gli spettatori avranno un appuntamento fisso alle ore 11 con le proiezioni di La Grazia in tutti i multisala del circuito. A queste proiezioni si aggiunge anche un appuntamento speciale per celebrare il nuovo anno: il film sarà proiettato anche nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, alle ore 23:35, in tutti i The Space Cinema.

Inoltre, nel periodo delle festività, dal 25 dicembre al 7 gennaio tutti i multisala del circuito saranno aperti anche di mattina a partire dalle ore 11:00.

La Grazia | sinossi

Mariano De Santis è il Presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. Vedovo, cattolico, ha una figlia, Dorotea, giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande Presidente della Repubblica Italiana.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link https://www.thespacecinema.it/cinema/roma-parco-de’medici/film/la-grazia

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.