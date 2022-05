La Fortuna di Nikuko arriva negli UCI Cinemas dal 16 al 18 maggio

Negli UCI Cinemas prosegue la stagione 2022 degli Anime al Cinema – un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit – con la programmazione di La Fortuna di Nikuko, il film tratto dal pluripremiato romanzo di Nishi Kanako e diretto da Ayumu Watanabe. Il film sarà disponibile nelle multisale del circuito dal 16 al 18 maggio.

La Fortuna di Nikuko: trama

La storia racconta della piccola Kikuko, 11 anni, che vive con sua madre Nikuko, una donna di 38 anni, allegra, appassionata e sempre pronta a mangiare qualcosa di delizioso. Ma Nikuko ha un problema: si innamora sempre della persona sbagliata. Il suo motto preferito è: “Essere ordinari è la cosa migliore”. Spesso lo spirito forte e audace di Nikuko mette in imbarazzo Kikuko, combattuta tra il voler crescere in fretta e il voler restare per sempre bambina. La sua vita le piace, ma allo stesso tempo sogna di poter presto lasciare il luogo in cui vive, dove tutti conoscono tutto di tutti. Senza aver nulla in comune se non la convivenza su una barca al porto, Kikuko e Nikuko si troveranno ad affrontare le sfide quotidiane, fino a quando un inatteso segreto non verrà rivelato…

La Fortuna di Nikuko: in quale sale UCI Cinemas sarà possibile vederlo

Le multisala che proietteranno La Fortuna di Nikuko dal 16 al 18 maggio alle 18:30 e alle 20:30 sono UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma (RM).

Quelle che lo proietteranno il 16 e 17 maggio alle 18:30 e alle 20:30 e il 18 maggio alle 20:30 sono UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Moncalieri (TO) e UCI Roma Est (RM).

UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR) lo proietteranno il 16 e 17 maggio alle 18:30 e alle 20:30.

UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Sinalunga (SI) lo proietteranno il 16 maggio alle 18:30 e alle 20:30 e il 17 maggio alle 20:30. UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI) e UCI RedCarpet Matera (MT) lo proietteranno il 16 e 17 maggio alle 20:30.

UCI Cinemas: modalità di acquisto biglietti

UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari e UCI Molfetta applicheranno la tariffa di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.