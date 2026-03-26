Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo attesissimo teaser trailer di La fine di Oak Street, l’enigmatico thriller sci-fi che segna il ritorno alla regia di David Robert Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake).

La trama ruota attorno a un evento cosmico inspiegabile che strappa letteralmente un intero quartiere residenziale dalla sua collocazione geografica, trasportando gli abitanti in un luogo sconosciuto e ostile. Al centro della vicenda troviamo la famiglia Platt, interpretata dai premi Oscar Anne Hathaway ed Ewan McGregor, costretta a lottare per la sopravvivenza in un ambiente che ha perso ogni connotato di normalità. Accanto ai due protagonisti, il cast vede la partecipazione dei giovani talenti Maisy Stella e Christian Convery.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 12 agosto 2026.

La fine di Oak Street: la produzione di J.J. Abrams e il team tecnico

Il progetto vanta una produzione di altissimo profilo guidata da J.J. Abrams con la sua Bad Robot, in collaborazione con Jackson Pictures. David Robert Mitchell non solo firma la regia, ma è anche autore della sceneggiatura, consolidando il suo stile visionario grazie a un comparto tecnico d’eccellenza.

Dietro la macchina da presa ritroviamo infatti il direttore della fotografia Michael Gioulakis (stretto collaboratore di Mitchell e Shyamalan) e lo scenografo Maya Shimoguchi. La colonna sonora è affidata al compositore Premio Oscar Michael Giacchino, elemento che suggerisce una forte impronta tensiva e orchestrale per l’intera pellicola.

Il film sarà distribuito globalmente da Warner Bros, e si candida a essere il “mistery box” di questa stagione estiva.