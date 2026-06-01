Warner Bros. Pictures ha rilasciato il nuovo, attesissimo trailer di La Fine di Oak Street, il misterioso lungometraggio di fantascienza scritto e diretto da David Robert Mitchell. Il film promette di trasportare gli spettatori in un’avventura ad alta tensione emotiva e visiva, unendo una forte premessa sci-fi a un cast di primissimo livello guidato dai premiati Anne Hathaway ed Ewan McGregor.

Il film esplora le dinamiche di una comunità suburbana strappata alla propria normalità da un fenomeno inspiegabile, concentrandosi sul dramma intimo di una famiglia costretta a lottare per la propria incolumità.

Un evento cosmico e la lotta per la sopravvivenza nel film di David Robert Mitchell

La sinossi ufficiale segue le vicende della famiglia Platt. Quando un misterioso e improvviso evento cosmico strappa letteralmente la tranquilla Oak Street dalla periferia, l’intero quartiere si ritrova improvvisamente trasportato in un luogo completamente sconosciuto. In questo nuovo e ostile scenario, i membri della famiglia Platt si renderanno presto conto che la loro unica possibilità di sopravvivenza dipenderà esclusivamente dalla capacità di restare uniti, mentre cercheranno in tutti i modi di orientarsi in un ambiente surreale e ormai del tutto irriconoscibile.

La Fine di Oak Street vanta una produzione di altissimo profilo guidata da J.J. Abrams con la sua Bad Robot, in collaborazione con Jackson Pictures. Ad affiancare i protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor troviamo i giovanissimi e talentuosi Maisy Stella e Christian Convery. Alle spalle del regista David Robert Mitchell opera un comparto tecnico d’eccellenza, che vede Michael Gioulakis alla fotografia, Maya Shimoguchi alla scenografia, John Axelrad al montaggio, Erin Benach ai costumi e il celebre premio Oscar Michael Giacchino alla colonna sonora.

La fine di Oak Street debutterà nelle sale italiane il prossimo 12 agosto 2026, distribuita da Warner Bros. Pictures.