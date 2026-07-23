La fine di Oak Street: Il nuovo trailer svela il caos preistorico in periferia

Warner Bros. Pictures ha rilasciato il nuovo esplosivo trailer di La fine di Oak Street (precedentemente noto con il titolo di lavorazione Flowervale Street), il nuovo attesissimo thriller fantascientifico diretto da David Robert Mitchell (It Follows) e prodotto da J.J. Abrams.

A sole tre settimane dal debutto sul grande schermo, la campagna promozionale abbandona il velo di mistero iniziale per mostrare al pubblico ciò che tutti stavano aspettando: pura azione, tensione viscerale e dinosauri a caccia tra le villette a schiera della periferia americana.

Cosa mostra il nuovo trailer

Se i primi teaser puntavano sull’enigma e sull’atmosfera alla Cloverfield, questo nuovo trailer va diritto al punto: una classica e tranquilla inquadratura di vita quotidiana viene improvvisamente stravolta quando la videocamera ruota, mostrando Anne Hathaway ed Ewan McGregor in una fuga disperata da minacce preistoriche invisibili. La clip, inoltre, mostra l’impatto devastante dei predatori preistorici direttamente nei quartieri residenziali. Tra scuolabus ribaltati, piscine da giardino e giganteschi rettili che irrompono tra i tetti e i viali di casa, il perno emotivo si sposta sull’unione e la determinazione della famiglia Platt, che dovrà fare fronte comune per trasformare un isolato apparentemente tranquillo in una fortezza d’emergenza e sopravvivere.

Note di produzione

La Fine di Oak Street vanta una produzione di altissimo profilo guidata da J.J. Abrams con la sua Bad Robot, in collaborazione con Jackson Pictures. Ad affiancare i protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor troviamo i giovanissimi e talentuosi Maisy Stella e Christian Convery. Alle spalle del regista David Robert Mitchell opera un comparto tecnico d’eccellenza, che vede Michael Gioulakis alla fotografia, Maya Shimoguchi alla scenografia, John Axelrad al montaggio, Erin Benach ai costumi e il celebre premio Oscar Michael Giacchino alla colonna sonora.

La fine di Oak Street debutterà nelle sale italiane il prossimo 12 agosto 2026, distribuita da Warner Bros. Pictures.