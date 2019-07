Il casting Disney del live-action La Sirenetta continua a regalare sorprese, è infatti il turno del ruolo centralissimo del principe Eric.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha confermato che la Disney è vicina a trovare un accordo con Harry Styles per il ruolo del principe Eric. A tal proposito va ricordato che l'ex stella degli One Direction è ora un attore affermato, ed ha mostrato ottime doti recitative in Dunkirk.

La scelta di Styles va a collegarsi a quella di Halle Bailey per il ruolo di Ariel, entrambi infatti sono giovani attori di prospettiva, ma soprattutto cantanti, ed inoltre il regista Rob Marshall ha già esperienze con il genere musical. A questo punto è logico pensare che la Disney voglia dare al prossimo live-action un'impronta molto canora.

Ovviamente attendiamo la conferma ufficiale dell'ingaggio di Harry Styles.

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Nel cast Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay e Awkwafina.

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.