Per anni in fase di sviluppo in casa Fox, il tanto osannato nuovo adattamento del fumetto Flash Gordon è finalmente pronto ad approdare sul grande schermo, ma in versione animata.

La Disney, ora proprietaria del marchio Fox, ha scelto di optare su una versione di Flash Gordon in live animation, e per farlo ha scelto Taika Waititi come regista e sceneggiatore. Waititi ha diretto per la Disney il successo planetario Thor: Ragnarok, mentre al momento è impegnato nella post-produzione di Jojo Rabbit, la commedia nazista con Scarlett Johansson.

Lo scorso ottobre la Fox aveva incaricato Julius Avery per dare vita ad una sceneggiatura per un nuovo adattamento live action, progetto a questo punto sostituito da quello animata targato Waititi.

Questi sono gli unici dettagli al momento noti, non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Flash Gordon è il protagonista di un fumetto creato da Alex Raymond nel lontano 1934, ed è approdato sul grande schermo nel 1980 grazie al genio del regista Mike Hodges.