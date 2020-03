Peter Pan e Wendy, il nuovo live action Disney che sarà diretto da David Lowery, ha finalmente trovato i suoi protagonisti.

Come riportato da Variety alcune ore fa, sarà la 12enne Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson ad interpreterare Wendy, mentre Alexander Molony sarà Peter. Per i due giovanissimi attori sarà difatti la prima vera occasione per farsi conoscere dal grande pubblico. Ad oggi la piccola Ever è apparsa solo in un breve cammeo in Resident Evil: The Final Chapter, film tra l'altro interpretato dalla madre Milla, e diretto dal papà Paul. Per quando riguarda Alexander finora solo piccole parti in serie tv.

La sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Lowery, insieme a Toby Halbrooks, mentre il produttore sarà Jim Whitaker. Le riprese dovrebbero essere attese per il 17 aprile in Canada,, e finirà nel mese di luglio.

Il live-action dovrebbe avere una release teatrale, e non attraverso la nuova piattaforma Disney+, come già capitato, per esempre, a Lilli e il Vagabondo.