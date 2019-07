In corrispondenza del raggiungimento del traguardo del miliardo di incassi, Spider-Man: Far From Home torna protagonista sulla rete con una nuova serie di immagini esclusive.

Le foto diffuse da Sony Pictures riguardano la realizzazione degli effetti visivi. All'interno della nostra gallery troverete screenshot di sequenze con e senza gli effetti.

Come preannunciato nel primo paragrafo, Spider-Man: Far From Home ha raggiunto la quota del miliardo di dollari, troverete il nostro approfondimento a questo indirizzo.

Se volete dare una lettura alla nostra recensione, potete invece fare visita al nostro indirizzo qui.