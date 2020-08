La classifica degli attori più pagati del 2020, in testa c’è Dwayne “The Rock” Johnson

E’ Dwayne “The Rock” Johnson, per il secondo anno consecutivo, l’attore più pagato di Hollywood con 87,5 milioni di dollari. Lo ha stabilito la classifica pubblicata da Forbes; al secondo posto c’è Ryan Reynolds con 71,5 milioni di dollari e terzo Mark Wahlberg con 58 milioni. Completano la top five Ben Affleck e Vin Diesel, rispettivamente con 55 e 54 milioni di dollari.

Netflix ha contribuito alla ricchezza di sei dei dieci nomi della top ten pubblicata da Forbes. Ad esempio, Dwayne Johnson ha guadagnato ben 23 milioni grazie a Netflix che lo ha voluto per il suo prossimo film Red Notice. Ryan Reynolds aveva incassato 20 milioni di euro per Six underground, prodotto targato Netlix. Per la sua partecipazione al film Uncut Gems, Netflix ha pagato ad Adam Sandler ben 31 milioni di dollari.

LA CLASSIFICA DEI 10 ATTORI PIù PAGATI DEL 2020