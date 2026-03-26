Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese de La città dei vivi, il nuovo lungometraggio diretto da Edoardo Gabbriellini.

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo bestseller di Nicola Lagioia (edito da Einaudi), il film ripercorre la tragica vicenda di Luca Varani, il giovane ucciso nella Capitale nel marzo 2016. La narrazione, interpretata dal protagonista Emanuele Maria Di Stefano accanto a Valerio Mastandrea, non si limita alla cronaca, ma scava nelle radici di una violenza cieca e insensata, offrendo il ritratto di una generazione in bilico tra fragilità e sogni “fuori fuoco”. Il progetto punta a esplorare come il male possa scaturire dal vuoto e dall’isolamento sociale, spostando lo sguardo dall’evento ai meccanismi emotivi che lo hanno generato.

La città dei vivi: il cast, la sceneggiatura dei D’Innocenzo e la produzione

Il cast della pellicola, oltre ai nomi già citati, schiera nomi di rilievo come Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua e Roberta Mattei. Un valore aggiunto fondamentale è rappresentato dalla sceneggiatura, firmata da Damiano e Fabio D’Innocenzo, i quali partecipano al progetto anche come executive producers, garantendo una cifra stilistica cruda e autoriale.

La città dei vivi è una produzione di alto profilo che vede la collaborazione tra Eagle Pictures, Cinemaundici e Lungta Film, con la partecipazione straordinaria di HBO MAX.