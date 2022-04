La Cena delle Spie: recensione del film su Prime Video con Chris Pine

Abbiamo visto La Cena delle Spie, thriller con Chris Pine, distribuito in esclusiva su Prime Video. Questa è la recensione.

Diretto dal danese Janus Metz, noto soprattutto per aver curato la regia di alcuni episodi delle acclamate serie tv “True Detective” e “ZeroZeroZero”, La Cena delle Spie è un beffardo thriller che adatta l’omonimo romanzo, datato 2015, di Olen Steinhauer.

La trama è presto detta: Henry Pelham è un navigato agente della CIA; incaricato di portare avanti un’indagine che dovrebbe far luce sulla morte di oltre un centinaio di persone, si ritroverà a viaggiare per il mondo, dall’Inghilterra alla California, passando per Vienna, e a fare i conti con il passato che riappare.

Fin dalle prime sequenze, La Cena delle Spie si disvela per quello che è: una spy story patinata e intrisa di un’atmosfera melodrammatica che affonda le radici in un cinema che, per certi versi, non c’è più. Presentando le vicende attraverso diversi punti di vista e proponendo le immagini filtrate attraverso più piani temporali, la scrittura, non a caso opera dello stesso autore del romanzo, scava nella psicologia dei due protagonisti, interpretati rispettivamente da Chris Pine e Thandie Newton, riuscendo a coniugare i generi e a sciogliere gli intrecci narrativi, sino ad arrivare verso un finale funzionale e ben congeniato.

L’escamotage della cena (da qui il titolo La Cena delle Spie), o comunque della tavola, come luogo dell’azione non è nuovo nel cinema (si veda il nostrano “The Place”) ma qui a dominare la scena c’è un’atmosfera da mélo resa quasi invadente dalla fotografia di Charlotte Christensen che predilige l’aspetto romantico della vicenda e che tende a patinare, forse troppo, la messa in scena. Messa in scena che, soprattutto nelle sequenze d’azione, procede con il freno tirato e evita di mostrare o osare anche lì dove la trama avrebbe permesso.

Il cast, di tutto rispetto, è messo al servizio della regia e soprattutto della sceneggiatura. Qualcosa funziona e qualcosa no. Interessante soprattutto per gli echi di un cinema che non c’è più o che, quando c’è, non può permettersi di uscire sul grande schermo.

La Cena delle Spie è attualmente presente nel catalogo di Prime Video.