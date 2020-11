La Casa Nera: Jordan Peele produrrà il remake

Il celebre horror La Casa Nera otterrà molto presto un remake prodotto da Jordan Peele, incentrato ai giorni nostri.

In attesa di portare il suo Candyman in sala, rimandato in più occasioni a causa dell’emergenza Covid-19, il regista e produttore Jordan Peele è in procinto di produrre un remake da La Casa Nera, celebre horror diretto da Wes Craven nel 1991. La sua Monkeypaw Productions, difatti, ha già stretto un accordo di produzione con la Universal Pictures. La fonte non ha specificato se Peele sarà impegnato anche in veste di regista.

Il film originale, diretto dal compianto Wes Craven nel 1991, vedeva come protagonista Brandon Adams, Everett McGill, Wendy Robie, A.J. Langer e Ving Rhames. La trama era incentrata su Grullo, un ragazzino di colore del ghetto, ha la madre malata di cancro e non ha i soldi per l’operazione; a questa disgrazia si aggiunge anche lo sfratto ad opera di due particolari figure, i Robeson, possidenti di molti immobili che demoliscono scacciando gli inquilini. Leroy, un ladruncolo, scoperto casualmente l’indirizzo dei due e sapendo che essi possiedono una favolosa collezione di monete d’oro, decide di rapinarli con l’aiuto di Grullo.

Nel 2014 lo stesso Wes Craven aveva in programma la realizzazione di una serie tv incentrata su La Casa Nera, il progetto è poi naufragato a causa della scomparsa prematura del regista.