Il male non riposa mai, e questa volta promette di bruciare più forte che mai. Sony Pictures ha rilasciato il primo terrificante trailer di La Casa – Il Rogo del Male (titolo originale: Evil Dead Burn), il nuovo attesissimo capitolo della saga horror creata da Sam Raimi.

Dietro la macchina da presa troviamo il talento emergente Sébastien Vaniček (Vermines), scelto personalmente da Raimi per infondere una nuova linfa vitale e ancora più ferocia a un franchise che non accenna a fermarsi dopo il successo planetario de Il Risveglio del Male.

La trama si sposta in una location isolata e claustrofobica. Al centro della vicenda troviamo una donna (interpretata da Luciane Buchanan) che, dopo la tragica perdita del marito, cerca rifugio e conforto presso i suoceri nella loro remota casa di famiglia. Quello che inizia come un tentativo di elaborazione del lutto si trasforma rapidamente in un’infernale riunione di famiglia quando, uno dopo l’altro, i membri del nucleo vengono trasformati in feroci “Deadites”. Il film esplora il tema dei voti nuziali che, nell’universo di Evil Dead, sembrano avere il potere di legare le anime anche oltre il confine della morte, in modi decisamente disturbanti.

Il futuro di Evil Dead: tra il “Rogo” di Vaniček e l’arrivo di “Wrath”

Con un cast che vede protagonisti Hunter Doohan (Mercoledì) e Souheila Yacoub, Il Rogo del Male si preannuncia come l’esperienza più selvaggia e viscerale prodotta finora dalla Ghost House Pictures. Ma le sorprese per i fan dell’orrore non finiscono qui: Warner Bros. e Sam Raimi hanno infatti confermato che il franchise sta vivendo una vera e propria età dell’oro. Mentre ci prepariamo all’uscita estiva di questo capitolo, è già in fase avanzata di produzione un ulteriore film, intitolato Evil Dead Wrath, diretto da Francis Galluppi, a testimonianza di una strategia che punta a rendere La Casa un appuntamento fisso per gli amanti del genere.

La Casa – Il Rogo del Male arriverà nelle sale italiane l’8 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures. Preparatevi: la riunione di famiglia più sanguinosa dell’anno sta per avere inizio.