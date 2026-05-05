Se il teaser ci aveva dato un assaggio della tensione, il trailer ufficiale di La casa: Il rogo del Male (Evil Dead Burn) rilasciato poco fa da Sony Pictures conferma che Sébastien Vanicek ha ricevuto carta bianca da Sam Raimi per spingere il pedale sulla ferocia. La pellicola si presenta come l’esperienza più selvaggia e viscerale dell’intero franchise, trasformando un isolato rifugio familiare in un mattatoio demoniaco dove i “Deadites” non lasciano spazio a nessuna speranza.

Il film mette in scena una “riunione di famiglia” infernale che esplora l’orrore oltre la morte, con un cast guidato da Luciane Buchanan e Hunter Doohan pronto a tutto pur di sopravvivere alla follia. La regia di Vanicek sembra voler recuperare la sporcizia e l’urgenza dei primi capitoli, riadattandole a un linguaggio moderno e spietato che arriverà nelle sale italiane l’8 luglio.

Il futuro di Evil Dead: dopo il rogo di Vanicek arriva la visione di Galluppi

Questo progetto non è però l’unico a tenere i fan col fiato sospeso. Come abbiamo riportato seguendo lo sviluppo della saga, Sam Raimi sta portando avanti una strategia a doppio binario: mentre Il rogo del Male si prepara a incendiare l’estate, resta altissima l’attenzione per l’altro film della saga La Casa affidato a Francis Galluppi, dal titolo Evil Dead Wrath. Questa espansione parallela conferma la volontà di esplorare nuove prospettive autoriali per il Necronomicon.