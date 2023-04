La Casa – Il Risveglio del Male vola nelle anteprime USA

L’esordio di La Casa – Il Risveglio del Male negli USA si avvia verso un ottimo incasso, la conferma arriva dalle anteprime del giovedì.

Proiettato giovedì in circa 3000 cinema con spettacoli a partire dalle ore 19, il nuovo capitolo della saga Evil Dead ha portato a casa una cifra stimata di 2.5 milioni di dollari. Previsioni alla mano, il film potrebbe dare vita ad un weekend d’esordio di poco sotto i 20 milioni, con gli esercenti certi di un incasso addirittura vicino i 25 milioni. Sarà importante capire il dato relativo alla giornata di venerdì per avere una stima maggiormente dettagliata.

Riguardo il film candidato a portare a casa il Box Office USA, beh qui la scommessa è certa, e questo perchè Super Mario Bros – Il Film dovrebbe puntare ad una facile vittoria da circa 50 milioni.

FONTE: DEADLINE

LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE

New Line Cinema e Renaissance Pictures presentano il ritorno dell’iconico franchise horror, “La Casa – Il Risveglio del Male”, dello sceneggiatore e regista Lee Cronin (“Hole – L’abisso”). Il film è interpretato da Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).

Spostando l’azione dai boschi alla città, “La Casa – Il Risveglio del Male” racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

La Casa – Il Risveglio del Male è prodotto da Rob Tapert (“Ash vs Evil Dead”, “Man in the Dark”) e prodotto esecutivamente dal creatore della serie e icona dell’horror Sam Raimi e dalla leggenda di culto e “Ash” stesso, Bruce Campbell, insieme a John Keville, Macdara Kelleher, Richard Brener, Dave Neustadter, Romel Adam e Victoria Palmieri. Cronin è affiancato dietro la macchina da presa dal direttore della fotografia Dave Garbett (“Z for Zachariah”, “Underworld: La Ribellione dei Lycans”), dal production designer Nick Bassett (“Guns Akimbo”, “Sweet Tooth”), dal montatore Bryan Shaw (“Ash vs Evil Dead”, “Spartacus”) e dalla costumista Sarah Voon (“Chasing Great”, “Inside”), con una colonna sonora di Stephen McKeon (“Hole – L’Abisso “, “Primeval”).

Una presentazione New Line Cinema / Renaissance Pictures di una produzione Pacific Renaissance e Wild Atlantic Pictures, “La Casa – Il Risveglio del Male” sarà nelle sale italiane a partire dal 20 aprile 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.