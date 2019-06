Carico, potente, con così tanti colpi di scena da rimanere senza fiato, ecco finalmente il trailer ufficiale. La Casa di Carta torna il 19 luglio con una terza stagione che si prospetta più adrenalinica del previsto.

La trama è già sdoganata, quindi tranquilli: NO SPOILER! Il terzo capitolo della serie si apre con i componenti della banda dalle maschere di Dalì che sembrano averla fatta franca dopo il colossale furto alla zecca di Stato spagnola ma, come sempre accade in questi casi, qualcosa va storto anche in un finale che sembrava apparentemente perfetto. Dopo un’imboscata la polizia cattura RIO (Miguel Herrán), mentre gli altri bandidos riescono a scappare.

Se la polizia crede di aver preso l’osso debole della squadra, non ha fatto i conti però con la sua rovente, arrabbiata e rissosa dolce metà: Tokyo (Úrsula Corberó), che ridarà vita con il Professore (Álvaro Morte) alla banda più famigerata di sempre. Per salvare Rio, e salvare l’identità della squadra, i ribelli dalla tuta rossa si ritrovano e ricompongono un team ancora più forte e determinato dell’inizio, con un nuovo straordinario piano di guerra del Professore.

Altro colpo di scena: il ritorno di Berlino (Pedro Alonso), che ritroviamo con i suoi abiti elegantissimi a Firenze e che, inspiegabilmente, si è salvato dallo scontro a fuoco dell’ultima puntata della serie precedente.

Insomma, il 19 luglio è vicino e noi non vediamo l’ora di vedere tutto d’un fiato anche questa stagione de La Casa De Papel! Hasta la vista!