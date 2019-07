La protagonista del nuovo live-action Disney dedicato a La Sirenetta ha finalmente un volto, e risponde al nome di Halle Bailey.

Cantante di puro talento R&B nel gruppo CHLOE X HALLE, la bravissima Halle Bailey è la scelta della Disney per il ruolo della Ariel in carne ed ossa, a confermarlo è un aggiornamento proveniente da Variety.

All’interno della fonte viene anche riportata una dichiarazione del regista – Rob Marshall – in cui vengono menzionate le doti della giovanissima stella che lo hanno convinto a sceglierla. La fonte conferma, infine, l’ingaggio di Jacob Tremblay e Awkwafina, in due ruoli vocali (cliccate qui per info).

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Nel cast Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay e Awkwafina.

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.