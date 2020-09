Vi proponiamo la recensione di La Babysitter – Killer Queen, l’horror comedy Netflix diretto da McG.

Nel cast spazio ancora per Judah Lewis, Bella Thorne, Samara Weaving, Andrew Bachelor e Robbie Amell, con l’aggiunta di la talentuosa Jenna Ortega.

Questa la sinossi. Due anni dopo aver sconfitto un culto satanico guidato dalla sua babysitter Bee, Cole sta cercando di dimenticare il suo passato e concentrarsi sulla sopravvivenza al liceo. Ma quando i vecchi nemici torneranno inaspettatamente, Cole dovrà ancora una volta superare in astuzia le forze del male.

Squadra che vince non si cambia. Dopo il tiepido successo ottenuto con The Babysitter, il colosso Netflix si affida ancora nelle mani del regista McG per offrire ai propri clienti un sequel per nulla richiesto, e forse utile solo a riempire il proprio catalogo.

Non giriamoci intorno, la visione di un film come La Babysitter – Killer Queen non può che lasciare il tempo che trova, e non solo perchè si parla di un prodotto sorretto da una sceneggiatura frivola, o perchè personaggi e situazioni vengono continuamente banalizzati da una caratterizzazione adatta solo ad un pubblico giovanissimo, ma perchè, a voler essere teneri, l’horror comedy di McG ha giusto il merito di strappare qualche risata.

Passato lo “stupore” per il ritorno nosense di alcuni dei protagonisti del primo capitolo, La Babysitter – Killer Queen scorre via tra dialoghi spesso legati al sesso, sequenze inutilmente gore e risvolti narrativi scontati, il tutto per un finale “a sorpresa” quasi innaturale per quanto mostrato nei due film.

Il cast è imbottito di giovani promesse, ma ciononostante non rappresenta un punto di forza. Nessuno dei personaggi gode di una caratterizzazione tale da spingere il proprio interprete a dare il meglio. Attori come Judah Lewis, Jenna Ortega, Samara Weaving e Robbie Amell di certo possono aspirare a ruoli migliori.

Nel corso della sua carriera il regista McG ha dimostrato di avere enormi potenzialità, ma ancora una volta si è spinto in una direzione tutt’altro che luminosa, finendo per dirigere un nuovo film adatto solo ad un pubblico senza pretese.

La Babysitter – Killer Queen è su Netflix dal 10 settembre 2020.

⭐⭐ Classificazione: 2 su 5.