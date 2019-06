La terza stagione della serie tv Jessica Jones ha definitivamente chiuso il percorso dei Defenders sul noto servizio di streaming Netflix.

A parlare dell’esperienza vissuta nel corso delle tre stagioni dello show Marvel è stata la protagonista Krysten Ritter, la quale si è detta soddisfatta del lavoro svolto, ma allo stesso tempo non desiderosa di tornare a vestire tali panni in futuro.

Se penso che la interpreterò ancora? No, non credo. Penso di averla interpretata [fino alla fine], sapete cosa intendo? Mi sento bene a riguardo. Mi sento bene [pensando] che la porta si è chiusa. Krysten Ritter

Come noto, Disney/Marvel e Netflix hanno chiuso il loro rapporto di collaborazione produttiva, e la terza stagione di Jessica Jones è stata l’ultima tranche episodica a fare il proprio esordio sul catalogo del colosso. Una clausola tra le due compagnie vieterebbe, per due anni dalla chiusura degli show Marvel, il riavvio degli stessi su altre piattaforme. Questo cavillo legale non può che deludere, quindi, i fan desiderosi di vivere le nuove avventure dei Defenders, magari su Disney+. Se poi aggiungiamo le parole della Ritter…

Ricordiamo a tal proposito che, prima di Jessica Jones, il colosso dello streaming aveva chiuso Iron Fist, Luke Cage, Daredevil, The Defenders e The Punisher.