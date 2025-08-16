Kristen Wiig ha ottenuto un ruolo nel film in live action ispirato al marchio Masters of the Universe.

Il film targato Amazon MGM Studios è attualmente in fase di post-produzione. Come già noto, sarà basato dalla linea di giocattoli Mattel, il cui protagonista è il principe Adam di Eternia, assieme al suo alter ego muscoloso He-Man, in lotta con Skeletor ed il suo esercito di villain.

Che ruolo avrà Kristen Wiig in Masters of the Universe?

L’attrice Kristen Wiig in Masters of the Universe avrà il compito di doppiare Roboto, un guerriero metallico, costruito da Man-at-Arms, membro di un corpo noto come gli Eroici Guerrieri. Il personaggio ha un corpo metallico trasparente che permette di vederne i meccanismi interni. Roboto ha anche un braccio dotato di mani intercambiabili, come un artiglio, una pistola laser o un’ascia. Il personaggio è tradizionalmente doppiato da un attore maschile.

La notizia è stata confermata quest’oggi da un articolo del the Hollywood Reporter.

Quali sono gli altri attori in Masters of the Universe?

Gli altri attori confermati nel cast di Masters of the Universe sono Nicholas Galitzine (He-Man), Camila Mendes (Teela), Alison Brie (Evil-Lyn), Idris Elba (Man-at-Arms), Jared Leto (Skeletor), Sam C. Wilson (Trap Jaw), Hafthor Bjornsson (Goat Man), Kojo Attah (Tri-Klops), Morena Baccarin (Sorceress), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Fisto), Sasheer Zamata (Suzie), Jon Xue Zhang (Ram-Man) e Christian Vunipola (Hussein).

Quale sarà la trama di Masters of the Universe?

La trama diffusa da Amazon di Masters of the Universe è “Il principe Adam, di 10 anni, che si schianta sulla Terra a bordo di un’astronave e viene separato dalla sua magica Spada Potere, l’unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averlo rintracciato quasi due decenni dopo, il principe Adam viene riportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze del male di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il Principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!”

Come nasce Masters of the Universe?

Il marchio Masters of the Universe di Mattel è stato introdotto per la prima volta nel 1982 tramite una linea di action figure, successivamente, nel 1983, è divenuta l’amata serie animata intitolata “He-Man and the Masters of the Universe“.

Un film in live action è stato poi realizzato nel 1987 “I Dominatori dell’Universo” con protagonista nei panni di He-Man l’attore Dolph Lundgren.

Un film incentrato sul famoso marchio Mattel è rimasto in un limbo produttivo per molti anni, passando da Sony a Netflix (che lo ha abbandonato ufficialmente a luglio 2023) e successivamente ad Amazon. I registi Aaron e Adam Nee sono stati collegati alla regia, mentre il ruolo principale è stato affidato in precedenza a Noah Centineo.