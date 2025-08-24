Il film d’animazione KPop Demon Hunters ha chiuso in prima posizione la battaglia per il Box Office USA nel weekend 22-24 agosto.

Il colosso dello streaming Netflix ha piazzato nel weekend da poco passato una piccola scommessa nelle sale americane e, da quanto sembra l’ha vinta. Nonostante Netflix non ami svelare i dati di incasso dei suoi prodotti usciti in sala, il sorprendente film d’animazione Kpop Demon Hunters sembra essersi aggiudicato la prima posizione del botteghino. Il film è stato proiettato in 1700 sale, e solo per due giornate.

Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, la pellicola d’animazione Netflix dovrebbe aver incassato una cifra stimata tra i 18 ed 20 milioni di dollari. Questi numeri provengono da fonti di esercenti e studi rivali con accesso a dati certi.

Ma che film è Kpop Demon Hunters?

“KPop Demon Hunters” è un film d’animazione del 2025, prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito da Netflix, che fonde musica K-pop, fantasy e azione. La storia segue le HUNTR/X, un trio di idol K-pop composto da Rumi, Mira e Zoey, che vivono una doppia vita come cacciatrici di demoni. Utilizzano le loro canzoni e abilità di combattimento per rafforzare l’Honmoon, una barriera magica che protegge l’umanità dai demoni guidati dal malvagio Gwi-Ma. Quando i Saja Boys, un gruppo rivale di demoni mascherati da boy band, minacciano di distruggere l’Honmoon, le HUNTR/X devono affrontare una battaglia epica, intrecciata con dilemmi personali e rivelazioni, come il segreto di Rumi sulla sua natura mezzo-demone

Il film, diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, celebra la cultura coreana attraverso dettagli autentici, dalla mitologia (come i jeoseung saja, i mietitori coreani) alle ambientazioni di Seoul. La narrazione esplora temi di accettazione di sé, identità e amicizia, con un messaggio potente sull’abbracciare le proprie imperfezioni. La colonna sonora, con brani che hanno scalato le classifiche Billboard, e l’animazione vivace hanno reso il film un fenomeno globale, attirando sia i fan del K-pop che un pubblico più ampio, grazie alla sua storia emozionante e al mix unico di musica e azione.

Quando è uscito Kpop Demon Hunters su Netflix?

Il film è approdato su Netflix lo scorso 20 giugno 2025, ed è divenuto una sorta di fenomeno culturale. Il lancio nelle sale è arrivato a seguito delle 184,6 milioni di visualizzazioni.

Quali sono i film che hanno incassato di più nel weekend al Box Office USA?

Tra i film che hanno incassato maggiormente nel weekend 22-24 agosto nel Box Office USA spicca ancora una volta Weapons. L’horror di Zach Cregger ha chiuso la tre giorni di cinema al secondo posto, ma potenzialmente al primo visto i dati “fittizi” di Kpop Demon Hunters, con un nuovo incasso da 15.6 milioni di dollari. Con il terzo weekend di programmazione, l’inquietante horror di Cregger ha raggiunto quota 115.88 milioni negli USA, e quasi 200 milioni a livello globale (199,4 milioni di dollari per l’esattezza). Occhio alla notizia relativa ad un possibile prequel di Weapons.

In terza posizione spazio per Quel Pazzo Venerdì, sempre più Pazzo con un nuovo incasso da 9.2 milioni di dollari, che diventano 70.54 milioni in totale. I Fantastici 4: Gli inizi ha raccolto altri 5.9 milioni di dollari, ed ora il film viaggia con un totale di 257.25 milioni, ad un passo da “Captain America: The Winter Soldier” (2014) con 259,8 milioni, e davanti a “Doctor Strange” (2016) con 232,6 milioni di dollari. A livello globale il film Marvel ha raggiunto quota 490.05 milioni, molto vicino alla soglia del mezzo miliardo di dollari.

Per concludere, va segnalato che F1: Il Film ha raggiunto a livello globale la singolare quota dei 600 milioni di dollari (603.4 milioni per la precisione), e lo ha fatto proprio nella settimana in cui Apple TV+ ha annunciato il lancio su premium video-on-demand e per l’acquisto digitale (qui il nostro articolo).