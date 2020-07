Il kolossal Tenet ancora una volta rinviato

Brutte notizie per gli amanti del genere sci-fi targato Christopher Nolan, ed ovviamente non potevano non riguardare il kolossal Tenet.

Rinviato in più di un'occasione a causa dell'emergenza Covid-19, che quasi certamente costringerà il governo Usa a tenere ancora fermo il mercato cinematografico, Tenet è stato ufficialmente rimosso dal listino Warner Bros. Il film era in precedenza inserito nello slot del 12 agosto.

Ad oggi non è chiaro quando sarà possibile apprezzare l'ultima prova registica di Nolan, ma è chiaro che la strategia della Warner è fortemente improntata sulla tutela di quello che potrebbe rivelarsi una sorta di crack commerciale al Box Office Usa. Prevedibile, a questo punto, che tale strategia possa riguardare anche i mercati internazionali, italiano incluso (26 agosto).

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

TENET