Knock at the Cabin: M. Night Shyamalan annuncia la fine delle riprese

Terminate le riprese di Knock at the Cabin, l’ultima misteriosa pellicola firmata dal regista di origini indiane M. Night Shyamalan.

A darne notizia è stato lo stesso Shyamalan che sul suo profilo ufficiale di Twitter ha postato una foto dell’ultimo ciack, accompagnata da un breve messaggio:

“Terminato Knock at the Cabin. Questo film mi ha davvero cambiato sia come persona che come artista.”

Going on the wall. Just wrapped #knockatthecabin sincerest love to the cast and crew. This one really changed me as a person and an artist. #riskeverythingeverytime pic.twitter.com/F4MtEPZzSP — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) June 11, 2022

Mentre su Istagram, condividendo con i suoi follower una sua foto, il regista ha voluto ringraziare ed elogiare gli attori e i suoi collaboratori, queste le sue parole:

“abbiamo appena finito di girare il film. Esausto. Emozionato. Al cast: i tre che interpretavano la famiglia e i quattro che interpretavano i visitatori… Wow. Ogni giorno eravamo sbalorditi dalla vostra maestria nel mestiere e dalla volontà di rischiare tutto per la verità. Lo staff ha dato tutto in quella cabina e in tutti i luoghi in cui ci siamo avventurati. Mi hanno coperto le spalle in ogni momento. Ho detto a tutti che avremmo dovuto fare qualcosa che non avremmo potuto ripetere in futuro. Solo questo gruppo in quel momento è quello che stiamo immedesimando in quella storia. Questa è la conclusione per il mio 15° film e il 5° consecutivo per universalpictures”

Knock at the Cabin

Il film sarà l’ennesima prova della forte collaborazione tra il regista di origini indiane e Universal Pictures, dopo Old, Glass, Split e The Visit. La sceneggiatura è stata firmata da Shyamalan, mentre in cabina di produzione spiccano i nomi di Ashwin Rajan per la Blinding Edge Pictures del regista insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider.

Nel cast al momento sono stati annunciati Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird, Jonathan Groff e Ben Aldridge. L’uscita al cinema è al momento fissata per il 3 febbaio 2023.