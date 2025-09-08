Netflix ha svelato il trailer di Knives Out 3 (o A Wake Up Dead Man: Knives Out Mistery), terzo capitolo della fortunata saga diretta da Rian Johnson.

Dopo un primo approccio ottenuto in occasione dell’evento Netflix noto come TUDUM nel mese di giugno (qui il nostro articolo), Knives Out 3 si è mostrato quest’oggi con un primo trailer ufficiale ricco di sequenze inedite, ma soprattutto con Daniel Craig nuovamente nei panni del bizzarro detective Benoit Blanc, qui alle prese con il suo caso più difficile.

Un mistero sacro sta per essere svelato. WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY dal 26 novembre al cinema in sale selezionate, e dal 12 dicembre solo su Netflix. pic.twitter.com/iY9RTAFvHZ — Netflix Italia (@NetflixIT) September 8, 2025

La trama di Knives Out 3 (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery)

La trama ufficiale di Wak Up Dead Man: A Knives Out Mistery diffusa da Netflix recita: “Benoit Blanc (Craig) torna per il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell’opera di Rian Johnson sui gialli. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (O’Connor) viene inviato ad assistere il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), è chiaro che non tutto va bene tra i banchi. Il modesto ma devoto gregge di Wicks include la devota donna di chiesa Martha Delacroix (Close), il cauto giardiniere Samson Holt (Church), l’astuto avvocato Vera Draven, Esq. (Washington), l’aspirante politico Cy Draven (McCormack), il medico della città Nat Sharp (Renner), l’autore di best-seller Lee Ross (Scott) e la violoncellista concertista Simone Vivane (Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la città, la mancanza di un sospettato ovvio spinge il capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il famoso detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.”

Il cast di Knives Out 3 (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery)

Il nuovissimo cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery conta la presenza di Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Rian Johnson ha scritto e diretto il film. Il filmmaker produrrà il film con la sua T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman. Questo film fa parte di un mega accordo con Netflix che è valso 450 milioni per tre film.

Quando uscirà al cinema Knives Out 3 (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery)?

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery uscirà al cinema in sale selezionate americane dal 26 novembre 2025, successivamente approderà su Netflix dal 12 dicembre.