Lucky Red ha aperto la campagna promozionale relativa a La mia vita con John F. Donovan, il primo film in lingue inglese dell’acclamato Xavier Dolan.

Il film vivrà il suo esordio nelle nostre sala a partire dal 27 giugno prossimo, rilanciando la stella di Il Trono di Spade – Kit Harington – nel ruolo di protagonista, accompagnato da un buon numero di stelle hollywoodiane. Con il primo trailer italiano, Lucky Red ha diffuso anche il poster.

La mia vita con John F. Donovan (The Death and Life of John F. Donovan) è diretto da Xavier Dolan, anche sceneggiatore con Jacob Tierney. L’all-star cast è composto da Kit Harington, Kathy Bates, Susan Sarandon, Jared Keeso, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Bella Thorne, Thandie Newton e Ben Schnetzer.

Sinossi. Ancora una volta un cast d’eccezione per Xavier Dolan: in La mia vita con John F. Donovan ad affiancare la star de Il trono di spade Kit Harington, Jacob Tremblay e i premi Oscar Natalie Portman, Kathy Bates e Susan Sarandon, un film che segna il debutto hollywoodiano di Dolan e che vede riportati sul grande schermo tutti i temi che lo hanno reso famoso nel mondo: la relazione madre/figlio, l’omosessualità, l’infanzia. Rupert Turner (Ben Schnetzer), giovane attore, decide di raccontare la vera storia di John F. Donovan (Kit Harington), star della televisione americana scomparsa dieci anni prima, che in una corrispondenza epistolare gli aveva aperto le porte del cuore, svelando i turbamenti di un segreto celato agli occhi di tutti. Ne ripercorre così la vita e la carriera, dall’ascesa al declino, causato da uno scandalo tutto da dimostrare.

Al cinema dal 27 giugno 2019.