L’attore Kit Harington ha abbandonato finalmente la clinica per la riabilitazione in cui è stato ricoverato dopo la fine di Il Trono di Spade.

Le prime immagini del divo fuori dal rehab lo mostrano in piena centro di Londra, mentre tiene in mano in caffè. L’impressione è che il periodo di cura gli sia servito per riuscire a recuperare dal pesante stress emotivo subito durante la fine della serie Il Trono di Spade.

Harington ha scelto di sua spontanea volontà il ricovero in una clinica di riabilitazione (cliccate qui) e, sebbene in un primo momento si sia parlato di un ricovero per abuso di alcol, le parole del suo agente hanno chiarito che si trattava solo di un’occasione da sfruttare per superare il forte stress accumulato nell’ultimo periodo lavorativo.

Il divo non è nuovo a situazioni emotivamente difficili, è noto infatti che in passato, e sempre a causa del suo Jon Snow, ha più volte lasciato intuire che la pressione dei fan della serie tv è stata fin troppo alta da sopportare. Che il grande successo sia arrivato troppo presto per Kit? L’importante è che ora il momento di crisi sia passato!