20th Century Fox ha annunciato il titolo ufficiale del prequel di Kingsman, film finora noto come Kingsman: The Great Game.

Il film s’intitolerà The King’s Man, ed arriverà nelle sale americane a partire dal 14 febbraio del prossimo anno (2020). La Fox ha anche diffuso il logo ufficiale.

Le riprese di The King’s Man sono attese per la prima parte del 2019. Il film sarà diretto da Matthew Vaughn,ed ovviamente basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons.

Nel cast Daniel Bruhl, Charles Dance, Rhys Ifans, Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander.

