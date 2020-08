Amy Adams e Adam McKay collaboreranno per una serie limitata targata Netflix: Kings of America, basata su una storia vera.

A lanciare la notizia è Deadline. La serie, scritta e creata da Jess Kimball Leslie, racconterà la storia realmente accaduta di tre donne che si ritrovano coinvolte con il colosso Walmart: un'ereditiera della famiglia della catena di centri commerciali, un dirigente anticonformista, una commessa e un predicatore che si scontra con l'azienda in una delle più grandi class action della storia americana.

Adams e McKay hanno già recentemente collaborato in occasione del lungometraggio Vice in cui si raccontava la storia e la vita di Dick Cheney. Dopo Sharp Objects, vedremo quindi la Adams in un nuovo progetto televisivo. Al momento, Netflix è in trattative per il suo nuovo film, The Woman in the Window, e tra i progetti futuri dell'attrice c'è il lungometraggio Nightbitch (qui i dettagli).

Amy Adams sarà anche produttrice, oltre che protagonista, di Kings of America e tramite Bond Group Entertainment. McKay produrrà con la sua Hyperobject Industries e sarà coinvolto come produttore esecutivo e regista del primo episodio.