Il trono di Marracash si sposta dal palco al grande schermo.

Sono ufficialmente aperte le prevendite per “KING MARRACASH”, il primo docufilm dedicato all’artista, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale solo nei giorni 25, 26 e 27 maggio. Contestualmente all’annuncio, è stato rilasciato il trailer ufficiale che offre un primo sguardo a un anno di sogni e trionfi, culminato nel primo storico tour negli stadi per un rapper italiano e nella consacrazione definitiva allo stadio San Siro di Milano.

Marracash tra San Siro e la Barona: un racconto tra gloria e fragilità

Diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario ripercorre la carriera di Fabio Rizzo intrecciando la dimensione pubblica con quella più intima. Non è solo il racconto di un successo discografico, ma un viaggio che parte dai casermoni della Barona, cuore duro della periferia milanese, per arrivare fino in Sicilia con la sua famiglia. Il film esplora le dualità che hanno segnato il percorso dell’artista: la luce e il buio, la forza e la fragilità, fino alla chiusura di un cerchio narrativo iniziato con la sua ultima trilogia discografica.

Il racconto è arricchito da testimonianze fondamentali di chi ha vissuto da vicino questa scalata, tra cui spiccano i nomi di Elodie, Guè, Paola Zukar, Massimo Recalcati e molti altri. Uno dei momenti più attesi del film è il Block Party nel suo quartiere d’infanzia, un concerto regalato alla sua gente come atto di riscatto e restituzione per chi proviene dalla “periferia di tutto”, dimostrando che è possibile riscrivere una storia già segnata.

Una produzione Groenlandia in collaborazione con Disney+

Il docufilm è una produzione Grøenlandia (fondata da Matteo Rovere e Sydney Sibilia), realizzata in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment. La sceneggiatura, curata dallo stesso Mezzapesa insieme a Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, promette una vicinanza straordinaria all’artista, mostrandone la quotidianità e i retroscena mai visti prima.

Per i fan si tratta di un appuntamento imperdibile per comprendere come Fabio sia diventato definitivamente il King assoluto del rap italiano.

Info e prevendite al link: https://king-marracash.alcinema.it/