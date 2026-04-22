King Marracash docufilm
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“King Marracash”: il trionfo e l’intimità di Fabio Rizzo arrivano al cinema per tre giorni evento

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Dalle strade della Barona al tetto d’Italia. Il percorso di Marracash, il “King” indiscusso del rap italiano, diventa un’esperienza cinematografica totale.

Arriva nelle sale italiane, solo il 25, 26 e 27 maggio, “KING MARRACASH”, il primo docufilm ufficiale che ripercorre la carriera e l’anno di grazia di Fabio Rizzo. Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e Adler Entertainment, il progetto promette di andare oltre la semplice cronaca musicale per scavare nell’uomo dietro l’artista.

Sotto la regia di Pippo Mezzapesa (Ti mangio il cuore), il documentario mette a fuoco un 2025 irripetibile, segnato dallo storico tour negli stadi — il primo mai realizzato da un rapper nel nostro Paese — culminato nella notte magica di San Siro il 25 giugno scorso. Ma la cinepresa non si ferma alle luci dei riflettori: il racconto viaggia a ritroso fino ai casermoni della periferia milanese e alle radici siciliane, svelando la fragilità e la forza di chi ha saputo cambiare una storia che sembrava già scritta.

Dal trionfo a San Siro al Block Party della Barona: la chiusura di un cerchio

King Marracash rappresenta l’ultimo atto di una trilogia ideale iniziata con i suoi album più celebrati. Il film culmina con un momento di altissimo valore simbolico: il Block Party regalato al suo quartiere. Un concerto evento gratuito nel cuore della Barona, un atto di riscatto e di gratitudine verso quei luoghi che hanno dato i natali alle sue rime.

Attraverso testimonianze inedite, momenti di quotidianità con amici e collaboratori e il racconto intimo di un anno passato in simbiosi con la cinepresa, il docufilm esplora il dualismo tra Fabio e Marracash.

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