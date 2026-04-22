Dalle strade della Barona al tetto d’Italia. Il percorso di Marracash, il “King” indiscusso del rap italiano, diventa un’esperienza cinematografica totale.

Arriva nelle sale italiane, solo il 25, 26 e 27 maggio, “KING MARRACASH”, il primo docufilm ufficiale che ripercorre la carriera e l’anno di grazia di Fabio Rizzo. Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e Adler Entertainment, il progetto promette di andare oltre la semplice cronaca musicale per scavare nell’uomo dietro l’artista.

Sotto la regia di Pippo Mezzapesa (Ti mangio il cuore), il documentario mette a fuoco un 2025 irripetibile, segnato dallo storico tour negli stadi — il primo mai realizzato da un rapper nel nostro Paese — culminato nella notte magica di San Siro il 25 giugno scorso. Ma la cinepresa non si ferma alle luci dei riflettori: il racconto viaggia a ritroso fino ai casermoni della periferia milanese e alle radici siciliane, svelando la fragilità e la forza di chi ha saputo cambiare una storia che sembrava già scritta.

Dal trionfo a San Siro al Block Party della Barona: la chiusura di un cerchio

King Marracash rappresenta l’ultimo atto di una trilogia ideale iniziata con i suoi album più celebrati. Il film culmina con un momento di altissimo valore simbolico: il Block Party regalato al suo quartiere. Un concerto evento gratuito nel cuore della Barona, un atto di riscatto e di gratitudine verso quei luoghi che hanno dato i natali alle sue rime.

Attraverso testimonianze inedite, momenti di quotidianità con amici e collaboratori e il racconto intimo di un anno passato in simbiosi con la cinepresa, il docufilm esplora il dualismo tra Fabio e Marracash.