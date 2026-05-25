Il fascino della sala cinematografica si alimenta spesso di grandi storie capaci di superare la prova del tempo e di unire diverse generazioni di spettatori.

Proprio con l’obiettivo di celebrare la magia del grande schermo, il circuito UCI Cinemas ha annunciato il ritorno in programmazione di due pietre miliari del cinema contemporaneo, pronte a fare il loro nuovo debutto nelle sale italiane in veste di eventi speciali a tempo limitato: si tratta di Kill Bill e Stand by Me: Ricordo di un’estate. Si tratta di un’occasione imperdibile per i cinefili storici e per i più giovani che non hanno mai avuto l’opportunità di vivere queste opere all’interno di un cinema.

Tutti i dettagli sulle versioni evento e i gadget esclusivi di UCI Cinemas

La proposta più sorprendente riguarda senza dubbio Kill Bill, l’iconico dittico sulla vendetta firmato da Quentin Tarantino. Per questa speciale occasione, il circuito proporrà una formula del tutto inedita: i due capitoli della saga verranno proiettati consecutivamente in un unico, mastodontico lungometraggio senza interruzioni. Questa versione speciale non solo unisce fluidamente la narrazione, ma si arricchisce anche di alcune scene inedite mai viste prima sul grande schermo.

Inoltre, per la serata del 28 maggio, coloro che effettueranno la prenotazione dei biglietti attraverso i canali digitali ufficiali (sito e app del circuito) riceveranno in omaggio un esclusivo ticket celebrativo da collezione.

Il secondo appuntamento celebrerà invece l’emozione e l’avventura nostalgica con la proiezione di Stand by Me – Ricordo di un’estate, il capolavoro tratto dalla penna di Stephen King. Il film tornerà a commuovere il pubblico a inizio estate e, anche in questo caso, la catena cinematografica ha previsto un regalo speciale: gli spettatori che acquisteranno online il biglietto per le sessioni dell’8 giugno otterranno una cartolina esclusiva stampata in edizione limitata.

Per scoprire tutte le prossime rassegne, gli eventi speciali, le anteprime esclusive e le novità in programmazione nelle sale del circuito, visita il nostro hub dedicato a UCI Cinemas.