L’attore Kevin Hart stamattina si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena in seguito al grave incidente stradale, avvenuto domenica mattina.

Attraverso un aggiornamento proveniente da TMZ è noto che l’intervento alla schiena di Hart sia avvenuto con successo, e che le previsioni sulla ripresa completa sembrerebbero più che ottimistiche. Il sito, inoltre, cita una fonte interna alla famiglia Hart, la quale avrebbe comunicato che in queste ore Kevin sarebbe cosciente, e pronto a tornare presto in condizioni ottimali.

Nelle ultime ore molti fonti – più o meno accreditate – avevano riportato la notizia secondo cui l’attore Kevin Hart richierebbe la paralisi parziale, ma a quanto pare questa ipotesi sembrerebbe essere stata smentita dalla famiglia.

Come già accennato nel nostro primo aggiornamento (qui), Kevin Hart nelle prime ore di domenica è rimasto vittima di un grave incidente stradale. L’attore non era alla guida della sua Playmoth Barracuda, ma al fianco dell’amico Jared Black, con loro anche Rebecca Broxterman, assistente della moglie dell’attore. L’autista avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo per sbandare e volare in una scarpata.