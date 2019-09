Lo storico capo di Marvel Studios - Kevin Feige - è pronto per iniziare ad ampliare il suo già immenso portfolio cinematografico con il franchise Star Wars.

Attraverso un nuovo aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter è noto che la Disney porterà Kevin Feige ad introdursi nel futuro franchise Star Wars. Qui di seguito le parole dei diretti interessati:

"Siamo eccitati al pensiero dei progetti che Kathy e il team di Lucasfilm stanno sviluppando, non solo riguardo alla saga di Star Wars, ma anche a Indiana Jones e a Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox"

Con l'imminente conclusione della saga degli Skywalker, Kathy si prepara a dare il via a una nuova era nella narrazione di Star Wars, e sapendo quanto sia fan Kevin Feige, questi due straordinari produttori hanno deciso di collaborare insieme a un film di Star Wars.

Alan Horn (Disney)