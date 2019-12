Kevin Feige chiarisce sull'aspetto horror di Doctor Strange 2

Kevin Feige ha parlato in queste ore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, chiarendo l'appellativo dato in passato di "horror alla Marvel".

Approfittando della sua ospitata ai New York Film Academy, il capo della Marvel, Kevin Feige, ha parlato brevemente dell'atteso sequel di Doctor Strange, chiarendo una volta, e per tutte, sulle precedenti dichiarazioni di Scott Derrickson che descrivevano il film come un progetto horror.

Feige ha definito Doctor Strange e il Multiverso della Pazzìa (dovrebbe essere questo il titolo italiano) non un horror, ma il primo capitolo dell'MCU con sequenze davvero spaventose. Il produttore ha inoltre svelato che il film vivrà l'introduzione a sorpresa di nuovi personaggi dell'universo Marvel.

Nel prossimo Doctor Strange, ad esempio, ci saranno nuovi personaggi Marvel che faranno il loro debutto in quel film e che non vi aspettate; abbiamo trovato un modo intrigante per riuscirci perché intendiamo girare un film molto particolare e c’è un personaggio che abbiamo sempre voluto sfruttare che sarà perfettamente calzante alla storia.

Quale sarà questo nuovo personaggio citato da Feige? Beh, non resta che attendere i prossimi indizi... se verranno dati, ovviamente.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Scott Derrickson. La sceneggiatura è stata affidata a Jade Bartlett.

CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

TRAMA NON UFFICIALE: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

AL CINEMA: Negli Usa dal 7 maggio 2021.